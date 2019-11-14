Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
Son Dakika Güncel 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru

6 saat önce

Antalya'da bu sene 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali, açılışını Symphonic Project ile yapacak.

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru, System.String[]

Antalya'da bu sene 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali, açılışını Symphonic Project ile yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı isimleri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan festivalin açılışın gününde bariton vokal Barbaros Büyükakkan ve şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project grubu sahne alacak.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan ve daha önce Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Sinema Senfoni Orkestrasıyla konserler veren Barbaros, farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Sanatçı Barbaros, Symphonic Project ile 16 Kasım Cumartesi saat

20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda vereceği konserde, dünya müzikalleri, caz şarkılar ve klasikleşmiş Türkçe şarkıları seslendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barbaros dünyanın özel ve önemli sanatçılarının buluştuğu bir festivalde açılış konseri vereceği için heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade etti.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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