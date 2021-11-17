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20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika

20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

17.11.2021 19:19
20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 20 yaşındaki Filistinli Siwar Keblawi'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara mecbur etmek suretiyle kasten öldürme suçunu işlediklerine kanaat getirerek babaya müebbet, ağabeye ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmit'te, 6 Şubat 2019 günü meydana gelen olayda Siwar Keblawi, evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, baba Zekherya Keblawi (59) ve genç kızın ağabeyi Yahya Keblawi (34), tutuklandı. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen 13'üncü duruşmasında karar açıklandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi ile avukatlar katıldı.

BABA VE AĞABEYE CEZA YAĞDI

Avukat ve sanıkların yaklaşık 2,5 saat süren son savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, dosyayı değerlendirerek kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıkların cebir veya tehdit kullanmak suretiyle maktul Siwar Keblawi'yi intihara mecbur etmek suretiyle alt soya karşı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, baba Zekherya Keblawi'nin sabıkasız geçmişini indirim nedeni olarak kabul ederek müebbet hapis cezasına, ağabey Yahya Keblawi'nin ise dosyaya yansıyan kişiliği ve olaydan sonra kaçmış olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verdi.

20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, İntihar, Mahkeme, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika
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