20 Yıl Hapis Ceza Alan Firari Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 3 adet yakalaması ve 20 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan U.S. isimli şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ