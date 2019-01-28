Son Dakika Haberleri: 20 Yılını Dolduran Personele Teşekkür Belgesi

20 Yılını Dolduran Personele Teşekkür Belgesi

27 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi, kurumda 20 yılını dolduran personele teşekkür belgesi verdi.

20 Yılını Dolduran Personele Teşekkür Belgesi, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi, kurumda 20 yılını dolduran personele teşekkür belgesi verdi.

MOTAŞ'ın idari binasında düzenlenen törende Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı tarafından kurumun farklı birimlerinde 20 yılını dolduran personele özverili çalışmalarından dolayı törenle teşekkür belgesi verildi.

Düzenlenen programda konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Tamgacı, "Malatya Toplu Taşıma hizmetinde geçirmiş olduğunuz 20 yıllık fedakar ve özverili hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder, hekim titizliğiyle hizmet ettiğimiz bu alanda daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Verilen emeğin kutsal görülmesi gerektiğini ve gereken saygıyı hak ettiğini dile getiren Tamgacı, "20 yıl demek emek demektir. Yıllardır bu mesleğe, Malatya halkına ve belediyeye yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığında büyük bir birikim sahibisiniz. Bizler yöneticiler olarak bunu görmeli ve iltifat etmeliyiz. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailenin güçlü olması ekip ruhuyla hareket etme, el birliğiyle ve gönül birliğiyle mümkündür. Bu manada sizlere minnettarız. Bu minnetimizi verdiğimiz belgelerle dile getirmiş bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Enver Sedat, CEO, Malatya, Güncel
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