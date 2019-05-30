200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu
44 dakika önce
İsveç'in Başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi'nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:58
'in Başkenti Stockholm
'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas
Ligi'nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı. 1912 olimpiyatlarının yapıldığı Olimpiyat Stadı
'nda gerçekleşen yarışlarda 200 metrede Dünya şampiyonu Ramil Guliyev
20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakada 19.22'lik derecesiyle birinci olarak bitirmişti.
2016'nın Avrupa
şampiyonu, geçen yılın Avrupa üçüncüsü Yasemin Can Bauhaus
ise kadınlar 5000 metrede 14.53'lük derecesiyle dokuzuncu oldu.
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