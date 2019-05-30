Son Dakika Haberleri: 200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu
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200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu

44 dakika önce

İsveç'in Başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi'nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı.

200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu, System.String[]
İsveç'in Başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi'nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı. 1912 olimpiyatlarının yapıldığı Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen yarışlarda 200 metrede Dünya şampiyonu Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakada 19.22'lik derecesiyle birinci olarak bitirmişti.

2016'nın Avrupa şampiyonu, geçen yılın Avrupa üçüncüsü Yasemin Can Bauhaus ise kadınlar 5000 metrede 14.53'lük derecesiyle dokuzuncu oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:58 
Atletizm, İsveç, Stockholm, Ramil Guliyev, Güncel
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