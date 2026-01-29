200 Şüpheliye Operasyon: 65 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 200 şüpheliden 65'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van'da 'Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 gündür süren operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin; 65'i tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Görev yap kazanç sağla ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

'MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ'

Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz" dedi.