Lamborghini efsanevi modeline veda etti! - Son Dakika
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Lamborghini efsanevi modeline veda etti!

27.09.2022 20:15
Lamborghini efsanevi modeline veda etti!

2011 yılında V12 motoru ve çarpıcı görünümü ile gönüllerde taht kuran Lamborghini Aventador, başarılı geçen üretim ömrünün artık sonuna geldi

Lamborghini, ürettiği süper otomobiller ile adından sıkça söz ettiriyor. İtalyan üreticinin model gamında bugüne kadar Aventador, Huracan ve Urus yer alıyordu. Ancak 10 yılı aşkın süredir üretilen Aventador için artık yolun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Lamborghini Aventador'a veda

2011 yılında V12 motoru ve çarpıcı görünümü ile gönüllerde taht kuran Aventador, başarılı geçen üretim ömrünün artık sonuna geldi. İtalyan süper otomobil üreticisi son Aventador'u üretim bandından indirdiğini açıkladı. Lamborghini bir süredir Aventador üzerinde geliştirilen sınırlı sayıda üretilen otomobiller ile ikonik modeline veda etmişti.

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Aslında Lamborghini tarafından yapılan bu açıklama ile ikinci kez karşılaşıyoruz. Şirket bundan birkaç ay önce yine aynı şekilde son Lamborghini Aventador modelini ürettiğini duyurmuştu. Ancak 500 adet Aventador modelinin Felicity Ace gemisi ile birlikte yanması sonucunda ikonik modelin üretimine tekrar başlandı.

Lamborghini efsanevi modeline veda etti!

Artık Aventador'a tam olarak veda etmiş durumdayız. Lamborghini, amiral gemisi modelinin yerini yakın zamanda dolduracaktır. Yeni model hakkında henüz net bir bilgi yok ancak yeni amiral gemisi otomobilin artık atmosferik bir V12'ye sahip olmayacağını söyleyebiliriz.

Aventador uzun süren üretim dönemi boyunca oldukça iyi bir performans sergiledi İkonik model, Lamborghini'nin şimdiye kadar ürettiği tüm V12 motorlu araçlardan daha fazla satmayı başardı. Lamborghini, son 10 yılda sekiz farklı versiyon ile toplamda 11 bin 465 Aventador sevkiyatı gerçekleştirdi. Buna ek olarak, SC20 gibi birçok fazla tek seferlik ve sınırlı sayıda versiyon da üretildi.

Lamborghini efsanevi modeline veda etti!

İtalya'daki üretim bandından çıkan son Aventador ise özel açık mavi Ad Personam rengine sahip Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster modeli oldu. Lamborghini tarafından üretilen son Aventador özelliği taşıyan bu araç İsviçre'nin yolunu tutacak.

Lamborghini'nin Aventador'un yerini alacak amiral gemisi modelini merakla bekliyoruz. Elektrik destekli bir süper otomobil ile karşılaşmamız oldukça olası görünüyor. Peki siz Lamborghini Aventador hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Lamborghini Aventador, Lamborghini, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lamborghini efsanevi modeline veda etti! - Son Dakika

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