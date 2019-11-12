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2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı
7 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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