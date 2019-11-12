Son Dakika Haberleri: 2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı - Son Dakika

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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