Son Dakika Haberleri: 2018 Aralık Ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 16 Bin 594 Yolcuya Hizmet Verildi

2018 Aralık Ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 16 Bin 594 Yolcuya Hizmet Verildi

1 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 594 oldu.

2018 Aralık Ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 16 Bin 594 Yolcuya Hizmet Verildi, System.String[]
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 594 oldu.

2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 156 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 158'e ulaştı.

2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 106 ton olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Ekonomi
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