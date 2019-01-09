2018 Aralık Ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 16 Bin 594 Yolcuya Hizmet Verildi
1 saat önce
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 594 oldu.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık
ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 594 oldu.
2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 156 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 158'e ulaştı.
2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 106 ton olarak gerçekleşti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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