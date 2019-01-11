Son Dakika Haberleri: 2018 Azerbaycan İçin Başarılı Bir Yıl Oldu"

2018 Azerbaycan İçin Başarılı Bir Yıl Oldu"

41 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen yılın Azerbaycan için başarılı bir yıl olduğunu, çok yönlü ve dinamik gelişme kaydettiklerini söyledi.

2018 Azerbaycan İçin Başarılı Bir Yıl Oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen yılın Azerbaycan için başarılı bir yıl olduğunu, çok yönlü ve dinamik gelişme kaydettiklerini söyledi.

Aliyev, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2018 yılını değerlendirdi.

Dış politikada bir dizi başarılar elde ettiklerini, Azerbaycan'la iş birliği yapmak isteyen ülkelerin arttığını belirten Aliyev, Ermenistan dışında tüm komşu ülkelerle ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu kaydetti.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorunundan bahsederek, "Azerbaycan halkı ve devleti, hiçbir zaman işgali kabullenmeyecektir." dedi.

Geçen yıl Azerbaycan'ın üçüncü uydusunun fırlatıldığını, Güney Gaz Koridoru'nun resmi açılış törenini gerçekleştirdiklerini, TANAP projesinin faaliyete geçtiğini, Alat Uluslararası Ticaret Limanı'nın açıldığını hatırlatan Aliyev, "2018'de petrol dışı sektör yüzde 1,8, sanayi üretimi yüzde 1,5, tarım sektörü ise yüzde 4,6 büyüdü. Döviz rezervimiz 45 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Dünyadaki ve bölgedeki olumsuz süreçlere rağmen 2018 ülkemiz için başarılı bir yıl oldu ve Azerbaycan çok yönlü ve dinamik gelişme kaydetti." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Kabine, İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Ekonomi
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