2018 Geliri 235.8 Milyar Euro
1 saat önce
VOLKSWAGEN'DAN yapılan açıklamada, şirketin 2018 gelirlerinin yıllık yüzde 2.7 artışla 235.8 milyar Euro'ya yükseldiği, işletme karının 2018 yılında yüzde 0.7 artarak 13.9 milyar Euro'ya, vergi öncesi karının da yüzde 13.8 artışla 15.6 milyar Euro'ya ulaştığı duyuruldu.
VOLKSWAGEN'DAN yapılan açıklamada, şirketin 2018 gelirlerinin yıllık yüzde 2.7 artışla 235.8 milyar Euro'ya yükseldiği, işletme karının 2018 yılında yüzde 0.7 artarak 13.9 milyar Euro'ya, vergi öncesi karının da yüzde 13.8 artışla 15.6 milyar Euro'ya ulaştığı duyuruldu. Şirketin ayrıca hisse başına karı da 2018'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 22.28 Euro'dan 23.57 Euro'ya yükseldi. Araç
satışları yüzde 1.1 artarak 10.9 milyara çıkarken araç teslimatları yüzde 0.9 artışla 10.8 milyar adete ulaştı. Şirket araç üretim sayısını da yüzde 1.3 artırarak 11 milyar adete çıkardı.
KARBONDİOKSİT NÖTR OLACAK Volkswagen
ayrıca gelecek 10 yıl içinde 70 farklı model olmak üzere piyasaya 22 elektrikli araç sürmeyi hedeflediğini duyurdu. Şirketin CEOsu Herbet Diess, "Üretim ve değer zincirindeki aşamaları, karbondioksit nötrlüğüne uygun hale getireceğiz. Gelecek yıllarda milyonlarca insan için daha güvenli, mobilite hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Elektrik teknolojisiyle ilgili operasyonlarımıza gereken yatırımları sağlayabilecek gelişmelera yoğunlaşacağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:40
Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin
Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz