2019 Bahreyn Grand Prix Geçen Hafta Sonu Yürekleri Hoplattı.

Valtteri ise Mercedes 1-2'yi tamamlayıp Formula 1'deki 1000'inci puanını alarak ikincilik koltuğuna oturdu. Yarışı Monster pilotları Lewis ve Valtteri' nin kendi sözleriyle dinleyecek olursak:

Lewis Hamilton: "Açıkçası Ferrari tüm hafta sonu çok başarılıydı. Charles inanılmazdı. Tüm yarışların en hızlısıydı ve kazanmayı hak etmişti. Ben korkunç bir başlangıç yaptım, bu da başlarda biraz hayal kırıklığı yarattı. Fakat bir şekilde şansımız yolunda gitti ve bu benim için çok heyecan verici bir ana dönüştü. Piste girdiğimizde olanları kesinlikle görmedim ama bunun için minnettarım.

Açıkçası takım olarak 1-2'yi aldığımız için çok şanslıyız. Hafta sonu sağlam bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ferrari de başından beri iyi bir performans gösterdi. Çalışmaya devam etmeliyiz. Bu hafta sonu nerede yanlış yaptığımızı analiz edeceğiz. "

Valtteri Bottas: "Bugün takım olarak biraz şanslıydık ve hiçbir hataya izin vermedik. Bu da kazanmamızı sağladı. Yarışta ilginç ve eğlenceli birçok nokta vardı - ama yarışta kendimi yalnız hissettiğim zamanlar da oldu! Kimseyi göremedim.

Arkamdan bir tehdit olmadığını ve önümde büyük bir boşluk olduğunu farkettiğim zaman motoru bir noktada kurtarmayı başardım. Ayrıca, ön kanadımda sıkışmış plastik bir poşet vardı, ki bu da performansım açısından büyük bir sorundu, bu yüzden mükemmel bir yarış olmadı ama sonunda, şans bizim tarafımızdaydı ve bunu değerlendirdik - özellikle de ben, geçen yılki kötü şansımdan sonra. Açıkçası Charles için şanssızlıktı, çok güçlüydü ama onun da zamanı gelecek. İlk galibiyetim için 80'den fazla yarış beklemek zorunda kaldım, bu yüzden iyi olacağına eminim. "