Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Bizim için 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak. 2019 çok daha önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak." dedi.Bakan Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Vergi Reformu çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.Vergi sistemini bütüncül bir anlayışla değerlendirdiklerini ve tasarladıklarını belirten Albayrak, "Bir taraftan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya koyduğumuz sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi, diğer taraftan ekonomik ve sosyal politikaların gerçekleştirilmesine katkı sağlanması olmak üzere farklı ve zıt amaçları gözetecek şekilde vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor ve tasarlıyoruz." diye konuştu.Albayrak, gelir politikalarını, 2019 yılında gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi, 2020 ve 2021 döneminde ise kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin daha da güçlendirilmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürüttüklerini ifade etti.Bakan Albayrak, "Önceki günkü konuşmamda da ufak ufak altını çizerek ifade ettim. Mart, nisan, mayıs, haziran. Yılın ilk 6 ayı özellikle ikinci çeyrekle birlikte bu reformlar noktasında önemli adımların düzenleme olarak yasal olarak meclise gelmesi noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Adım adım son 4-5 senede, 4 seçim, 5 seçim, 6 seçimin arasında bu reform gündeminin hep ötelendiği resmi artık bir kenar koyup çok hızlı netice alacağımız adımlar atacağımız bir sürece hep birlikte gireceğiz." diye konuştu.- " Türkiye çok daha güzel ve mutlu bir sürece doğru hızla yol alacak"Yeni Ekonomi Programında gelir politikalarına yönelik yer verilen hedefler çerçevesinde içinde bulunulan dönemde Türkiye'nin güçlü kamu mali yapısının ve sağlanan mali disiplinin Türkiye için en önemli çıpa olmaya devam edeceğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:"2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak bizim için. 2019 çok daha önemli adımlar atılarak içeride ve dışarıda çok daha güçlü, pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. İşte ocak, şubat piyasada enflasyonda olumlu gelişmeleri göreceğimiz, martta devam ediyor bu algı. Nisan, mayıstan sonra zaten mevsimsel etkilerle, turizm, ihracat noktasındaki atılan adımlarla ve reformlarla birlikte Türkiye çok daha güzel ve mutlu bir sürece doğru hızla yol alacak."Albayrak, özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların çok büyük bir önem arz ettiğine dikkati çekti."Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz." Diyen Albayrak, mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini güçlendirecek ve kayıtlı ekonomiye geçişini çok net bir şekilde hızlandıracaklarını kaydetti.- "26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor"Vergi suiistimallerine de değinen Albayrak, şöyle devam etti:"Vergi oranları iç üretimi mi destekliyor, ithalatı mı? İthal eden firmaların yerli üretimini mi destekliyor yoksa telefonu açıyor internetten sipariş veriyor geliyor. Bunun istihdama, vergiye etkisi nerede? İşte bugün bunları tartışacaksınız. Adam İrlanda'da şirket kurmuş, cep telefonuyla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra? Vergi yok. Bırakın vergiyi 1 tane şube yok. 2 tane adam bulamıyorsunuz. 10 yıldır, 100 yıldır burada yatırımı olan ilişkileri olan, istihdam eden yabancı firmalarımız, fabrika açan firmalarımız bir tarafta öbürü bir tarafta. Şimdi bunları ayıracağız.Dünya bunu tartışıyor ve çok güçlü adımlar atıyor. Hele de artık liberal ekonomi, serbest ticaretin tehdit altında olduğu bir dönemde herkesin, her ülkenin kendine göre kimseyi, küresel rekabeti dinlemeden çok sert korumacılık tedbirleri aldığı bir dönemde bizler tabii ki serbest ticarete inen ve reel ekonomi noktasında bu adımları yakından uygulayan bir ülke olarak kendi rekabet avantajımızı da kendi yerli ekonomimizi de desteklemek ve yakından takip ederek gerekli adımları atmak zorundayız."Geçen hafta konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:"İşte geçtiğimiz hafta arkadaşlarla toplandık, Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımızla gece 11'de toplandık ve saat 1-2'ye kadar görüştük. Posta , zarf geliyor yurt dışından. Dedim çıkaralım bunları ne kadar. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Yahu dedim posta dediğiniz mektup, 0-2 kg arası mektup olarak görünüyor. 0-2 kg arası mektup olarak görünüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalardır. Ama bir yıl içerisinde 26 milyon tane o ülkeden mektup gelmesi demek bana şöyle bir soru işareti uyandırdı. Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar, dedim şunları bir inceleyelim. Dün ilk görüntüleri attılar, o incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok."- "Çok güçlü refleksler göstereceğiz"Bu tür konularda bu yıl güçlü refleksler göstereceklerini belirten Albayrak, "Benim Türkiye'de aynı ürünü üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, istihdam için SGK vergi pirimi vs ödüyor, şunu ödüyor bunu ödüyor ama bakıyorsunuz geliyor oradan zarfın içerisinde. Vergi yok, uygulama yok, yasallık yok gibi tüm dünyayı tehdit eden bu tarz ticaretteki dengesizlikleri, maliye ve vergi politikalarındaki bu tip suiistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde güçlü refleksler göstereceğiz. Dijital vergilendirme dedik, yurt dışından farklı mekanizmalar üzerinden oluşturulan ticaret mekanizmaları dedik, tüm bu sorunlara bu yıl bu konseyin de ortak aklını da değerlendirecek şekilde çok güçlü refleksler göstereceğiz." dedi.Albayrak, "Bu çerçevede, kısa dönemde, her biri vergi sistemimizin temel unsurları arasında yer alan mükellef hakları, dijital ekonominin vergilendirilmesi, kurumlar vergisi, KDV iade ve indirimi, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi cezalarını çalışma konuları olarak belirlediğimiz bugünkü toplantı ve fazlar noktasında bu konuların her biri için gerek kamu gerekse özel sektör temsilcilerimizle birlikte çalışma gruplarımızı oluşturduk ve büyük bir hızla çalışmaya başladık. Bu çalışmaların; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetimizi geliştirerek ülkemizin rekabetçiliğine, uluslararası gelişmelere uygun olarak vergi tabanımızın genişletilmesine, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılmasına, vergiye uyumun güçlendirilerek vergi adaletinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.- "Yoğun çalışmalar çok net şekilde bu yıl somutlaştırılarak ve hayata geçirilecek"Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizmasıyla yoğun çalışmaların somutlaştırılarak bu yıl hayata geçirileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Ortak aklın bereketi sloganıyla yola çıkan Vergi Konseyimizin, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında; ekonomimiz ile uyumlu, büyümeyi destekleyen, mükellef haklarını gözeten, adil ve etkin bir vergi sisteminin oluşturulması için sonuç odaklı çalışma kültürü ile Bakanlığımızın vergi politikalarının oluşturulması süreçlerinde kuvvetli bir destek sağlayacağına yönelik inancım tamdır. Yine inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizmasıyla hep birlikte yapacağımız bu yoğun çalışmalar kısa sürede, daha önce de ifade ettiğim gibi çok net şekilde bu yıl somutlaştırılarak ve hayata geçirilecektir."(Bitti)