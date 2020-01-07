2019'da gıda ve tarımda öne çıkanlar

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'nin güncel raporu yayınlandı. Raporda, kasım ayında yapılan 100 milyon dolarlık mandalina ihracatı dikkat çekti.

TGDF'nin Agrimetre ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli, Gıda ve Tarım Sektörü dış ticaretine ve ÜFE-TÜFE verilerine ilişkin birçok detaylı bilgiye yer veriyor.

Türkiye gıda ve tarım sektöründe ihracat, 2019'un 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret dengesinin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,16'lık artışla, 4,7 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Yayınlanan güncel veriler, kasım ayındaki ithalatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,49 artışla 1,11 milyar dolar, ihracatın ise yüzde 1,4 artışla 1,84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gösterdi.

İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ALT SEKTÖRLER

2019 Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk 3 sırada yer alan sektörler Şeker ve Şekerli Mamuller (1,65 milyar dolar), Yaş Meyve (1,44 milyar dolar) ve Sert Kabuklu Meyveler Sektörleri (1,33 milyar dolar) oldu.

İthalatta ise ilk 3 sırada Hububat Ticareti (2,92 milyar dolar), Hayvan Yemi (2,31 milyar dolar) ve Un Sektörü (1,93 milyar dolar) yer alıyor.

2019 yılının 11 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; Sert Kabuklu Meyveler, Şeker ve Şekerli Mamuller, Balıkçılık ve Su ürünleri, Kakao ve Çikolata sektörü, Süt ve Süt Sektörü olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre Canlı Hayvan ithalatının 1 milyar 49 milyon dolar ve Yaş Meyve ihracatının 161 milyon dolar azalması dikkat çekti.

İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

2019'un ilk 11 ayı itibariyle en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi (1,1 milyar dolar), buğday unu (1 milyar dolar) ve makarna (600 milyon dolar) oldu.

En çok ithal edilen ürünler ise buğday (1,7 milyar dolar), soya fasulyesi (900 milyon dolar) ve Dane Mısır (600 milyon dolar) oldu.

MANDALİNA İHRACATI KASIM AYINDA ÖNE ÇIKTI

Kasım 2019'da en çok ihraç ettiğimiz 3 ürün fındık içi (170 milyon dolar), mandalina (100 milyon dolar) ve buğday unu (90 milyon dolar) oldu. Dönemsel olarak üretilerek ihraç edilen mandalinanın ikinci sıraya kadar yükselmesi dikkat çekti.

Kasım ayında en çok ithal ettiğimiz 3 ürün ise Buğday (200 milyon dolar), Soya Fasulyesi (80 milyon dolar) ve Durum Buğdayı (80 milyon dolar) şeklinde sıralandı.

GIDA DIŞ TİCARETİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER VE ÜRÜNLER

2019'un 11 ayı itibariyle gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler Irak (2,2 milyar dolar), Almanya (1,3 milyar dolar) ve İtalya (900 milyon dolar) oldu. En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu (2,2 milyar dolar), Ukrayna (1,3 milyar dolar) ve Brezilya (900 milyon dolar) olarak sıralandı.

Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise Irak (220 milyon dolar), Almanya (150 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (150 milyon dolar) olurken, ithalatta ilk üç sıra Rusya Federasyonu (240 milyon dolar), Ukrayna (170 milyon dolar) ve Kanada (60 milyon dolar) şeklinde oluştu.

2019'DA GIDA FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

TÜİK verilerine göre aralık ayı itibariyle yıllık bazda fiyatı en çok artan ürünler sarımsak (yüzde 149), yer fıstığı (yüzde 49) ve limon (yüzde 43); fiyatı en çok düşenler ise kuru soğan (yüzde 50), erik (yüzde 40) ve patates (yüzde 32,59) oldu.

Geçtiğimiz yıl üretime ilişkin sorunların yaşanmasıyla fiyatı artan kuru soğan fiyatları, bu yıl düzelen üretim koşullarıyla birlikte düştü. Türkiye'nin en önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşanan dolunun sarımsak üretiminde yol açtığı azalma ise sarımsak fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Yine aralık ayında, kasım ayına göre fiyatı en çok artan ürünler patlıcan (yüzde 31), kuru soğan (yüzde 25) ve taze fasulye (yüzde 24); fiyatı en çok düşen ürünler ise portakal (yüzde 19), kivi (yüzde 9) ve pırasa (yüzde 8) oldu.