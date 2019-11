2019’un en golcüleri, en çok asist yapanları, gole en çok katkı verenleri

Golcüler







Zirve:

Robert Lewandowski





Özetlemek için, Lewa’nın bu sezon her maç gol attığını söylemek yeterli olur. İstisnasız... Bayern Münih’in Polonyalı golcüsünün sezonun şu ana kadarki dönemine bakılacak olursa kariyerinin en formda döneminde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bundesliga’da 11 maçta 16, Şampiyonlar Ligi’nde dört maçta dört gol atıyor Lewandowski. Polonyalı, 2019’unda ise toplam 47 gol atmış durumda. Beş büyük ligde maç başı 0,9 golü aşan tek isim.





Takipçi:

Lionel Messi





Lewandowski ile bu alanda boy ölçüşebilecek tek isim Lionel Messi. Barcelonalı süper yıldız, 2019’da Lewa’dan yalnızca üç gol az attı. Messi’nin bu sezon ise La Liga’daki yedi maçta sekiz, Şampiyonlar Ligi’ndeki dört maçta bir golü bulunuyor. Messi’yi en yakından takip eden isim ise 37 golle Manchester City kanat forveti Raheem Sterling.





Geç uyanan: Sadio Mane





Liverpool’un yıldızı Mane 2019 yılında 32 gole ulaşarak sıralamada üç isimle birlikte beşinci sırayı paylaşıyor. Ancak ekim ayından bu yana atılan gollere bakılacak olursa, Mane dördüncü sıraya yükseliyor. Tabii ki Mane’nin takımına katkısını rakamlarla ölçmek yanlış olacaktır. Ancak Senegalli futbolcu takımının hem oyununun en önemli yapı taşlarından biri hem de skor bulma konusunda her geçen gün kendini geliştiriyor.













Sıralama





Oyuncu





Gol





Maç





Maç başı gol







1

R. Lewandowski (Polonya/ B. Münih)

47

50

0,94





2

L. Messi (Arjantin/ Barcelona)

44

51

0,86





3

R. Sterling(İngiltere/ M.City)

37

49

0,76





4

K. Mbappe (Fransa/ PSG)

34

39

0,87





5

S. Agüero (Arjantin/ M.City)

32

37

0,86





6

C. Ronaldo (Portekiz/ Juventus)

32

42

0,76





7

S. Mane (Senegal/ Liverpool)

32

52

0,62





8

K. Benzema (Fransa/ R.Madrid)

30

42

0,71





9

H. Kane (İngiltere/ Tottenham)

28

37

0,76





10

C. Immobile (İtalya/ Lazio)

27

42

0,64













Pasörler







Zirve:

Kevin De Bruyne





Kevin De Bruyne, adrese teslim pas konusunda birçoklarına göre şu an dünyanın en iyisi. Manchester City’nin Belçikalısı, dördü ekim ayından bu yana olmak üzere bu yıl tam 24 asist yaptı. De Bruyne’den başka hiçbir futbolcu, 2019’da 20 asist barajını geçemedi. Bunun yanı sıra, Belçikalı 2019’da maç başına 0,5’ten daha fazla asist yapan tek isim.





Yükseliş:

Angel Di Maria







Paris Saint Germain’İn 31 yaşındaki futbolcusu, 22 Ekim’de oynadıkları Club Brugge maçından önce bu sezon yalnızca iki asist yapmıştı. O maçta tam dört asist yapan Arjantinli, o maçtan sonra üç asist daha yaptı ve ekim ayından bu yana toplam yedi asist yapmış oldu. Di Maria, bu sezon yaptığı dokuz asist ile 2019’da yaptığı toplam asist sayısını 18’e çıkardı ve De Bruyne’den sonra en çok asist yapan üç isimden biri oldu.





Geç uyanan:

Jadon Sancho





De Bruyne’nin üstün performansı, Di Maria’nın yükselişi ve Bernardo Silva ve Thomas Müller gibi bu alanda sürekli tepede olan isimlerin varlığı; Jadon Sancho’yu bu klasmanda ilk beş dışında bıraktı. Borussia Dortmund’lu İngiliz futbolcu, son haftalarda ufak bir duraklama yaşasa da bu sezon Bundesliga’nın ilk dört haftasında tam beş asist yaparak 2019’daki toplam asist sayısınıı 17’ye çıkarmayı bildi.













Sıralama





Oyuncu





Asist





Maç





Maç başı asist







1

K. De Bruyne (Belçika/ M.City)

24

41

0,58





2

T. Alexander-Arnold (İngiltere/ Liverpool)

18

42

0,43





3

A. Di Maria (Arjantin/ PSG)

18

43

0,42





4

B. Silva (Portekiz/ M.City)

18

50

0,36





5

T. Müller (Almanya/ B. Münih)

17

37

0,46





6

J. Sancho (İngiltere/ B. Dortmund)

17

43

0,4





7

M. Depay (Hollanda/ O. Lyon)

16

44

0,36





8

R. Sterling (İngiltere/ M. City)

16

49

0,33





9

J. Kimmich (Almanya/ B. Münih)

15

50

0,3





10

R. Firmino (Brezilya/ Liverpool)

15

52

0,29













Skora iki alanda da katkı yapanlar







Zirve: Lionel Messi



Messi, sakatlıktan döndükten sonra kendi performansından ve rakamlarından pek memnun olmayabilir. Ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını çok üst düzey bir seviyede geçirmişti. Arjantinli, 44 gol ve 14 asistle 2019’da toplam 58 gole direkt katkı yapmış durumda ve bu alanda ikinci sıradaki Lewandowski’nin üç farkla önünde bulunuyor.





Son sözünü söylemeyen: Raheem Sterling



24 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2019’da gol ve asist toplamında 50’nin üzerini gören, Messi ve Lewandowski ile üç futbolcudan biri. 53 gol+asist ile Kylian Mbappe’nin önünde podyumun son basamağında olan Sterling; bu alanda Lewandowski’nin yalnızca iki, Messi’nin ise beş gol arkasında yer alıyor.





Sessiz ve derinden: Ciro Immobile



Lazio’nun 29 yaşındaki İtalyan forveti, kendinden çok fazla söz ettirmese de ulaştığı rakamlarla Avrupa’nın en üst düzey isimleri arasında yer alıyor. Immobile, ekim ayının başından bu yana tam 14 gole direkt katkı yapmış durumda. 2019’da toplam 40 gol+asiste imza atan İtalyan, bu alanda Sergio Agüero ve Karim Benzema gibi isimlerin önünde yer alıyor.













Sıralama





Oyuncu





Gol + asist





Maç





Maç başı gol+asist







1

L. Messi (Arjantin/ Barcelona)

44+14 = 58

51

1,14





2

R. Lewandowski (Polonya/ B. Münih)

47+8 = 55

50

1,1





3

R. Sterling (İngiltere/ M. City)

37+16 = 53

49

1,08





4

K. Mbappe (Fransa/ PSG)

34+14 = 48

39

1,23





5

C. Immobile (İtalya/ Lazio)

27+13 = 40

42

0,95





6

S. Agüero (Arjantin/ M.City)

32+7 = 39

37

1,05





7

K. Benzema (Fransa/ R.Madrid)

30+9 = 39

42

0,93





8

M. Depay (Hollanda/ O. Lyon)

23+16 = 39

44

0,89





9

S. Mane (Senegal/ Liverpool)

32+6 = 38

52

0,73





10

A. Di Maria (Arjantin/ PSG)

19+18 = 37

43

0,86