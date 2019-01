2019'un İlk Alışveriş Festivali Hepsiburada'dan

E-ticaret platformu Hepsiburada, yılın ilk alışveriş festivalini başlattı. 14- 26 Ocak 'ta birçok kategorideki binlerce ürün, yeni yıla özel yüzde 60'a varan indirimlerle Hepsiburada müşterilerini bekliyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin Hepsiburada'sı, yeni yıla müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanyayla başladı. Yılın ilk Alışveriş Festivali ile müşterilerinin bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen Hepsiburada, 35'den fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.İndirim kampanyası, 14-26 Ocak'ta market ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyalara, elektronikten hobi ve outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek oyuncak kategorisine kadar tüm ürünlerde geçerli olacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Hepsiburada'nın Alışveriş Festivali kapsamında yüzde 60'a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.Televizyondan elektrikli ısıtıcıya, buzdolabından deterjana, elektrikli şofbenden mikrodalga fırına, ütüden çaydanlığa, tencereden yemek takımına, çalışma masasından yatak odasına kadar evlerde yenilenmesi gereken veya yeni ev kurmak için ihtiyaç duyulan her şeye Hepsiburada'nın Alışveriş Festivali ile her bütçeye uygun seçenek ve Hepsiburada güvencesiyle kolaylıkla ulaşılabiliyor.Elektronikte kaçırılmayacak fırsatlarHepsiburada bir kere alınıp uzun yıllar kullanılan, bu sebeple en iyisi olsun istenen televizyon, bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, tablet, ses sistemleri, oyun konsolu, klavye, taşınabilir disk, yazıcı gibi ürünler ile taşınabilir şarj cihazı, cep telefonu ve aksesuarları gibi elektronik ürünleri de yılın ilk Alışveriş Festivali'ne dahil ediyor. Farklı bütçe, ihtiyaç ve zevklere uygun elektronik ürünler, Hepsiburada güvencesiyle tek tıkla müşterilere ulaştırılıyor.Formunu korumak isteyenlerSoğuk da olsa açık havada spor yapmaya devam edenler için su geçirmeyen, rahat ayakkabı ve botlardan, kötü hava koşullarından koruyacak montlara, termal içliklerden doğa yürüyüşünü ya da kamp keyfini ölümsüzleştirecek aksiyon kamerasına kadar açık hava aktivitelerinde ihtiyaç duyulan ürünlere Hepsiburada'nın kampanya sayfasından ulaşılabiliyor. Sporunu evde yapmak isteyenler için koşu bandından, kondisyon bisikletine, pilates setinden barfikse, kum torbasından boks eldivenine her tür spor için gerekli malzemeler avantajlı fiyatlarıyla sporseverleri bekliyor. Hepsiburada, formunu ve sağlığını yakından takip etmek isteyenleri de unutmuyor ve akıllı bileklik, akıllı saat gibi birçok ürünü yılın ilk Alışveriş Festivali'ne indirimlerle sunuyor.Özellikle cildini ve saçlarını soğuk havanın olumsuz etkilerinden korumak isteyenler, kişisel bakımına önem verenler cilt, saç ve vücut bakım ürünleri, makyaj malzemeleri ve elektrikli kişisel bakım ürünlerine yüzde 60'a varan fiyat avantajları ile sahip olabiliyor.Müzik dinlemeyi sevenler ya da müzikle uğraşanlar… Klasik gitar, keman, mızıka, elektronik org, darbuka, nota sehpası, elektrogitar prosesörü, ses kartı, karaoke mikrofonu, bluetooth kulaklık, bluetooth hoparlör ve daha yüzlerce müzik aleti ve aksesuarı, kısacası müzik tutkunlarının aradığı her şey Hepsiburada'nın 2019'a özel ilk Alışveriş Festivali'nde müşterileri bekliyor.