2019 yılı ABD'de toplu katliam vakalarının en çok yaşandığı yıl oldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 2019 yılı ABD'de toplu katliam vakalarının en çok yaşandığı yıl oldu - Son Dakika Dünya

2019 yılı ABD'de toplu katliam vakalarının en çok yaşandığı yıl oldu

6 saat önce

Araştırmacıların topladığı veriler, 2019'un toplu katliamların en çok yaşandığı yıl olduğunu ortaya koydu.

2019 yılı ABD'de toplu katliam vakalarının en çok yaşandığı yıl oldu, System.String[]

ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre 2019 yılında 41 toplu katliam yaşandı, bu rakam ülke kayıtlarına geçen en yüksek toplu katliam sayısı oldu.

2019'daki toplu katliamlarda ölenlerin sayısı da 211.

Veriler, Associated Press (AP) haber ajansı, USA Today gazetesi ve ABD Kuzeydoğu Üniversitesi'nin araştırması sonucu toplandı.

Araştırma, aynı olayda saldırgan hariç en az 4 kişinin ölümünü 'katliam' olarak kayda geçirdi. Bu veri tabanına göre 2019'da, Mayıs'ta Virginia Beach'te 12 kişinin öldüğü, Ağustos'ta El Paso'da 22 kişinin öldüğü olaylar dahil 41 katliam yaşandı, toplamda 211 kişi öldü.

Araştırmacılar, 2019'daki katliamların 33'ünde ateşli silah kullanıldığını söyledi. Eyalet olarak bakıldığında 8 katliamın yaşandığı California, en yüksek ölüm oranın kaydedildiği bölge oldu.

Veriler, ABD'de 2006'dan bu yana yaşanan olaylardan toplandı. Ama 1970lere uzanan araştırmada da 2019'dan daha yüksek ölüm olayının yaşandığı bir yıl olmadığı belirtildi.

Toplu katliamın 2019'dan sonra en çok yaşandığı yıl 2006'ydı. O yıl yaşanan toplu katliam sayısı 38'di.

Toplam ölü sayısına bakıldığında da, 2017 yılı ABD'de toplu katliamlarda ölenlerin en çok olduğu yıl oldu. 2017'de Las Vegas'taki bir festivalde düzenlenen saldırıda 59 kişi silahla vurularak öldürülmüştü, aynı yıl toplu katliamlarda ölenlerin sayısı 224 oldu.

Araştırmacılar, ölüm vakalarının çocuğunun aile içi tartışmalar, uyuşturucu satışı veya çete şiddetinden kaynaklandığı belirtip birçok olayın da polise ihbar edilmediğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Associated Press, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:25 
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