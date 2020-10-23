2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

23.10.2020 23:47

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde organize edilen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yöresel dans ve akrobasi gösterileri sahnelendi.

Şampiyonaya katılacak sporcuların ve ülkelerin tanıtıldığı seremonide konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın doğasıyla kültürüyle sanatıyla tarihiyle ve insanıyla muhteşem bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte sporun tüm dallarının çok iyi icra edildiğini aktaran Kaldırım, "Kentin '13. Bisiklet Dostu Şehir' unvanını alması gurur verici. Bunun yanı sıra yeni bir şampiyonaya önümüzdeki yılın mayıs ayında ev sahipliği yapacak olması da ayrıca gurur verici. Dünyanın bisiklet alanında en yeni en modern tesislerine sahip bir şehir. İnşallah nice şampiyonalara ve programlara ev sahipliği yapacaktır.

Dünyanın en iyi şampiyonasını gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade eden Vali Kaldırım, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Küresel gündemin sorunlarla boğuştuğuna işaret eden Kaldırım, "Sporun barış dili sevgi dili Sakarya'dan yükselecek, dünyaya yayılacak ve Sakarya'mız da bu kadar güzel bir şekilde dünya gündemine gelmiş olacak. Çok önemli bir tanıtım olacak inşallah. Şehrimiz için bu açıdan da mutluyuz gururluyuz." şeklinde konuştu.

- "Sakarya bisikleti seven bir şehir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yarışların yapılacağı alanın Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen bisiklet parkuru olduğunu belirtti.

Türkiye'de yapılan ilk bisiklet şampiyonasına ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğine vurgu yapan Yüce, "Sakarya bisikleti seven bir şehir. Bisiklet bizim hayatımızın pek çok noktasında var. Okula, işe, alışverişe biz bisikletlerimizle gidiyoruz. Biliyorsunuz dünyada yalnızca 12 şehrin sahip olduğu uluslararası bir unvan var, 'Dünya Bisiklet Dostu Şehir Unvanı' inşallah bundan böyle Sakarya, dünyanın 'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip olan 13. şehri olmuştur." diye konuştu.

Yüce, 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek BMX Dünya Kupası Yarışlarının Sakarya'da yapılacağını sözlerine ekledi.

"Başarıların geleceğine inanıyorum"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Türkiye'de daha önce böyle bir yarışın yapılmadığına işaret ederek, organizasyona iyi hazırlanıldığını kaydetti.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin tamamlandığını ve ülkenin her noktasından hareketli yaşam için desteklerin verilmeye başlandığını söyleyen Küçükbakırcı, "Tesisler tamamlandıktan sonra bisikletçilere verilecek ağırlıkla başarıların geleceğine inanıyorum." dedi.

Küçükbakırcı, bu tür organizasyonlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sorumlusu Simon Burney de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin en iyi tesislerden olduğunu belirterek, yarışacak tüm sporculara da başarılar diledi.

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

Dünya Şampiyonası, Bisiklet, Sakarya, Mayıs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu         
23:24
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor         
21:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum         
21:49
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 23:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei