2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

21.01.2021 13:33
2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Yayıncılar Birliği 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen ödül töreni, Türkiye Yayıncılar Birliği YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995'ten bu yana düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele eden yazar ve yayıncılara takdim edilen ödüller bu yıl, yazar Buket Uzuner, Mikado Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Okan Arıkan ve Antik Sahaf Kitabevi'nin kurucusu İsmail Kün'e verildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, törende yaptığı konuşmada, 2021 yılının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 73. yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Yayıncılık telif hakları ve ifade özgürlüğü üzerinde yükseliyor. Birliğimiz düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olan yayınlama özgürlüğünün güvence altına alınması, yazarlarımızın yazma ve yaratma, halkımızın bilgi edinme ve okuma özgürlerine getirilen her türlü kısıtlamanın kaldırılmasından yana tavır almaktadır." dedi.

Kocatürk, düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik toplum düzeninin en temel yapı harcı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin düşünce ve ifade özgürlüğü alanında uygulanan her türlü keyfi sınırlama ve engellemeye karşı çıkacağını dile getirdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği İletişim ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Filiz Kocabağ ise Ekim 2019-Kasım 2020 döneminde yayıncılara yönelik soruşturma ve davalar, kitap yasaklama kararları ve sansür dahil olmak üzere engellere dair verileri derleyen Yayınlama Özgürlüğü Raporu'nun sunumunu yaptı.

Ödül törenine Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ün yanı sıra Uluslararası Yayıncılar Birliği Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ve PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral katıldı.

İfade Özgürlüğü, Buket Uzuner, Türkiye, Mikado, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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