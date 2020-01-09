2020 Oscar törenine yine sunucu yok - Son Dakika
Son Dakika Magazin 2020 Oscar törenine yine sunucu yok - Son Dakika Magazin

2020 Oscar törenine yine sunucu yok

6 saat önce

ABC Entertainment'in yöneticisi Karey Burke, ödül töreninin geleneksel şekilde sunulmayacağını doğruladı.

2020 Oscar törenine yine sunucu yok, System.String[]

ABC Entertainment'in yöneticisi Karey Burke, ödül töreninin geleneksel şekilde sunulmayacağını doğruladı. Adayların 13 Ocak'ta açıklanacağı 92. Oscar Ödülleri, ABD'de 10 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.


Oscar töreni ilk olarak 1989 yılında sunucusuz gerçekleştirildi. Tören, 30 yıl sonra ilk kez 2019'da yine sunucusuz yapıldı. Törenin sunucusu olarak komedyen ve aktör Kevin Hart'ın ismi açıklanmış, ancak 48 saat sonra homofobik tweet'leri tepki gören Hart sunuculuktan ayrılmıştı. Ardından Akademi, törenin sunucusuz gerçekleştirileceği açıklamıştı.


Öte yandan geçen yıl 30 milyon seyirci tarafından tercih edilen Oscar canlı yayını, 2018'e göre seyirci sayısını bir miktar artırmış olsa da Oscar tarihinin en düşük ikinci reytingine ulaşmıştı. 2019'da seyirci sayısının önceki yıla göre artmasının nedeni, sunucusuz Oscar yayınının yolunda gidip gitmeyeceğinin merak edilmesi olarak düşünüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:11 
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