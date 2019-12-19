2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda bugün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi görüşülecek.

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TBMM Genel Kurulunda bugün 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi görüşülecek.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinden görüşmelere devam ediliyor.

Bugün, 2020 Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi ile 2018 Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi olmak üzere toplam 10 madde ele alınacak.

Genel Kurulda, hükümet adına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hazır bulunuyor.

Levent Gök, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:33 Kaynak: AA
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