2021 Dakar Rallisi - Son Dakika

2021 Dakar Rallisi

14.01.2021 16:39
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2021 Dakar Rallisi'nin onbirinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

2021 Dakar Rallisi'nin onbirinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, El-Ula kenti ile Yanbu limanı arasındaki 511 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 34 dakika 24 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel 1 dakika 56 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise 2 dakika 26 saniye farkla üçüncü oldu.

Onbirinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 15 dakika 5 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklette Benavides genel klasman liderliğini korudu

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Büyük Britanyalı Sam Sunderland, 4 saat 35 dakika 12 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla, liderin 2 dakika 40 saniye arkasından ikinci, Monster Energy Honda takımından Arjantinli Kevin Benavides ise 6 dakika 24 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Kevin Benavides, Sam Sunderland'in 4 dakika 12 saniye önünde liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nin 12. ve son etabı yarın Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 225 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Sam Sunderland, Motosiklet, Otomobil, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Dakar Rallisi - Son Dakika Spor


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