2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Son Dakika

2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

15.01.2021 12:51
2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu, System.String[]

2021 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

2021 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi, Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 200 kilometrelik parkurda yapılan 12. etapla sona erdi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 17 dakika 33 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini takımından Carlos Sainz elde etti.

Genel klasman lideri olarak geldiği etabı 3. sırada bitiren Sainz'ın takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 44 saat 27 dakika 11 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinde 8. kez şampiyon oldu. 55 yaşındaki pilotun motosiklet kategorisinde de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Mücadeleyi Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye arkasında tamamlayan Nasser el-Attiyah (Toyota Gazoo), 2'nci, liderin 1 saat 1 dakika 57 saniye gerisindeki son şampiyon Sainz ise 3. sırayı aldı.

Motosiklette zafer Benavides'in

Motosiklet kategorisinde ise etabı, 2 saat 17 dakika 2 saniyelik derecesiyle Monster Energy Honda'dan Ricky Brabec kazandı.

Etabı 2. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü Kevin Benavides, 47 saat 18 dakika 14 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Genel klasmanda 2. sırayı, takım arkadaşının 4 dakika 56 saniye uzağındaki Brabec, 3. sırayı da liderin 15 dakika 57 saniye arkasındaki Sam Sunderland (Red Bull KTM) elde etti.

Suudi Arabistan, Motosiklet, Şampiyon, Otomobil, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor


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