2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

06.11.2020 23:03
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Doğru kullanılmamış olsaydı şu anda bu kadar ödemeyi yaptıktan sonra 100 milyar lirayı aşkın meblağ bulunmazdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Doğru kullanılmamış olsaydı şu anda bu kadar ödemeyi yaptıktan sonra 100 milyar lirayı aşkın meblağ bulunmazdı." dedi

Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyondaki bazı milletvekillerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçilerden çok işverenlerin faydalandırıldığı ve fonun amacı dışında kullanıldığı eleştirisi üzerine Selçuk, şunları söyledi:

"Burada bütün aktif iş gücü programları, mesleki eğitim kurslarını, girişimcilik eğitim programlarını, iş başı eğitim programlarını bunun yanı sıra pasif iş gücü programları olan kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve işsizlik ödeneği dahil hepsinin yasal temeli İşsizlik Sigortası Fonu'nda var. Aynı zamanda İşsizlik Sigortası Fonu yönetim kurulu olan bir yapıdır. Yönetiminde, işveren var, işçi var, bakanlık olarak biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Bütün sosyal taraflarından yönetilen bu fon Sayıştay tarafından da takip edilmektedir. Fon, teşviklere, iş başı eğitim programlarına, asgari ücret desteğine, aktif iş gücü hizmetleri programlarının da olduğu kalemlere gidiyor. Dolayısıyla, fonun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil. Doğru kullanılmamış olsaydı şu anda bu kadar ödemeyi yaptıktan sonra 100 milyar lirayı aşkın meblağ bulunmazdı."

İşsizlik Sigortası Fonu'nun hem istihdamı korumak, hem bireylerin niteliklerini artırarak istihdam edilebilirliklerini sağlamak, hem de işsizlik riskiyle karşı karşıya kalanlara gelir desteği sağlama amacının bulduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu fonda hem devletimizin, hem işçimizin hem de işverenimizim katkısı var. İyi ki de böyle bir fonumuz var." diye konuştu.

"Büyük operasyonu sorunsuz bir şekilde yürüttük"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada olağanüstü koşullara neden olduğunu ifade eden Selçuk, 2005-2019 yıllarını kapsayan dönemde kısa çalışma ödeneğinden toplam 335 bin kişi yararlanırken salgın sürecinde bunun 10 kat artarak 3,5 milyonu aştığını vurguladı.

Kısa çalışma, nakti ücret desteği, normalleşme desteği ve işsizlik ödeneği harcamaların tutarının 32,8 milyar liraya ulaştığını belirten Selçuk, bu büyük operasyonu sorunsuz yürüttüklerini söyledi.

Selçuk, kısa çalışma uygulamasından normal çalışma düzenine dönen işyerlerine normalleşme desteği vermeye başladıklarını anımsatarak, "Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki 3,5 milyon çalışandan 2,1 milyonu kısa bir süre içinde normalleşmeye geçti. Normalleşmeye geçemeyen sektörlerimiz var. Onların da toparlanacağını ümit ediyoruz." dedi.

"SGK Kovid-19 tedavilerine 3,6 milyar lira ödedi"

Bakanlık olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına aylık 186 milyon lira kaynak aktardıklarını, Kovid-19 salgını döneminde bu tutarı iki katına çıkardıklarını belirten Selçuk, bu süreçte tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Aile ile çalışma bakanlıklarının birleştirilmesinin faydasını salgın sürecinde gördüklerini dile getiren Selçuk, sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvuruların hızlı bir şekilde SGK ve İŞKUR veri tabanında kontrol edilip kısa sürede sonuçlandırıldığını dile getirdi.

SGK'nın Kovid-19 tedavilerindeki masrafları karşıladığını belirten Selçuk, "SGK tarafından bu süreçte Kovid-19 tedavilerine yapılan ödeme 3,6 milyar lira oldu." bilgisini verdi.

(Sürecek)

İşsizlik, Selçuk, TBMM, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Ekonomi


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