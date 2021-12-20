2021 YILIN OLAYLARI - Son Dakika

RUS MUHALİF ALEKSEY NAVALNIY MOSKOVA'DAKİ ŞEREMETYEVO HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin eşi ile uçakta görüntüsü
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin havalimanında gözaltına alınması
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın Himki polis merkezinde kurulan mahkeme öncesi basına açıklama yapması
JOE BİDEN, ABD KONGRESİNDEKİ TÖRENDE YEMİN EDEREK ÜLKENİN 46. BAŞKANI OLDU
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kongre binasına gelmesi
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi ile birlikte konukları selamlaması
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesi
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması
ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin Kongre binasından ayrılması
ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin Beyaz Saray'a gelmesi
ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin katılımcıları selamlaması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (3)
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu
Kaynak: AA
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