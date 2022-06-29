2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı - Son Dakika
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2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı

29.06.2022 13:53
2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işletmeleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği Verimlilik Proje Ödülleri için yeni tarihler açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" veriyor. Bu kapsamda 2022 yılı ödül ve bağımsız değerlendirici başvuru süreci başladı.

Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için, http://vpo.sanayi.gov.tr adresinde yer alan "İşletme/Kamu Ödül Başvurusu" ve "Bağımsız Değerlendirici Başvurusu" bölümlerinden giriş yapılarak 22 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı

Buna ek olarak konuyla ilgili kesimlerin Verimlilik Proje Ödülleri süreci hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve sürece katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları'nın detayları da açıklandı.

Bilgilendirme toplantıları 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10: 00 – 11: 30 ve 14: 00 – 15: 30 arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Verimlilik Proje Ödülleri nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" düzenlenmektedir.

2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı

2014 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Hem özel sektör işletmelerinin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabildiği yarışmada dereceye giren proje sahiplerine verilecek ödüller Sayın Bakanımız tarafından takdim edilmektedir.

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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: 2022 Verimlilik Proje Ödülleri için tarihler açıklandı - Son Dakika
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