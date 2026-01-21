2024 Yatırımları: 5.6 Trilyon Lira - Son Dakika
Ekonomi

2024 Yatırımları: 5.6 Trilyon Lira

21.01.2026 10:28
TÜİK'e göre 2024'te maddi mallara yatırım harcamaları 5.6 trilyon lira, en çok imalat sektöründe.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, maddi mallara yönelik gayri safi yatırım harcamaları 5 trilyon 645 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırımların 2 trilyon 822 milyar lirası makine ve teçhizata yapılırken, imalat sektörü 1 trilyon 737 milyar lira ile en yüksek payı aldı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları"nı açıkladı. 2009-2024 dönemini kapsayacak şekilde geçmiş yıllar revize edilerek hazırlanan ve maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları hesaplanan çalışmaya göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 1 trilyon 737 milyar lirası imalat sektöründe, 885 milyar lira 'si toptan ve perakende ticaret sektöründe, 617 milyar lirası ise ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

Makine ve teçhizat yatırımları öne çıktı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının 2 trilyon 822 milyar lirası makine ve teçhizata yapıldı. Aynı dönemde 1 trilyon 620 milyar lira mevcut bina ve yapılara, 721 milyar lira inşaalira arın ve binaların büyük tadilalira arına, 443 milyar lira araziye ve 39 milyar lira diğer maddi mallara yönelik yatırım harcaması olarak kaydedildi.

Makine ve teçhizat yatırımlarının payı yüzde 50 oldu

Bültende, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları içinde en yüksek payın makine ve teçhizat yatırımlarına ait olduğu belirtildi. Buna göre, 2023 yılında yüzde 52,3 olan makine ve teçhizat yatırımlarının payı, 2024 yılında yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcaması içinde en yüksek paya sahip ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılardaki yatırımlar oldu.

Kaynak: ANKA

