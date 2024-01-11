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C Takımı Filminin Teaserı 20 Milyon İzlenme Rekoru Kırdı - Son Dakika
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C Takımı Filminin Teaserı 20 Milyon İzlenme Rekoru Kırdı

2024 yılının en iddialı filmlerinden biri olan C Takımı'nın teaserı, vizyona girmesine haftalar kala sosyal medyada 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Arkadaşlık komedisi hikayesi ile dikkat çeken film, birçok ünlü oyuncuyu bir araya getiriyor. Vahdet Erdoğan'ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor. C Takımı, 16 Şubat'ta tüm sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

C Takımı Filminin Teaserı 20 Milyon İzlenme Rekoru Kırdı
11.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:42
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16 Şubat'ta vizyona gireceği duyurulan ve 2024 yılının en iddialı filmlerinden biri olan C Takımı'nın teaserı sosyal medyada filmin vizyona girmesine haftalar varken 20 milyon izlendi.

Arkadaşlık komedisi hikayesi ile dikkat çeken filmin her karakterini farklı bir yıldız oynarken film bir yıldızlar geçidine döndü. Vahdet Erdoğan'ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını yaptığı, senaryosunu Barış Başar'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor.

Lisede bunlardan bir şey olmaz denilerek C sınıfında toplanan bir grup gencin 30 yıl sonraki hallerinin anlatıldığı komedi filmi C Takımı'nın teaserında yer alan replikler ve müzikler şimdiden kullanılmaya başlandı.

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu'nun başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor.

Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Filmin Afişi ve Teaserı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış C Takımı 16 Şubat'ta tüm sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.

2024 Yılının İddialı Filmi C Takımı'nın Teaserı 20 Milyon İzlendi
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Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

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SON DAKİKA: C Takımı Filminin Teaserı 20 Milyon İzlenme Rekoru Kırdı - Son Dakika
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