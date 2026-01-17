2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı

2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı
17.01.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde2de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi.

Niğde2de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi.

Büyük bir heyecan ve centilmenlik ortamında gerçekleştirilen organizasyonda, genç sporcular ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı. Turnuva boyunca mücadele eden okullar arasında yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşarak birinci oldu. Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi üçüncü, Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; organizasyona katılan tüm okullar, sporcular ve antrenörlere emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, dereceye giren okullar tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:21:07. #7.11#
SON DAKİKA: 2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.