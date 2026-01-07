2025 Fındık Sezonunda 179 Bin Ton İşlem

Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 4 ayında 179 bin 104 ton fındığın işlem gördüğü belirtildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında borsalarda 179 bin 104 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

En fazla işlemin 36 bin 836 tonla Sakarya'da yapıldığı, bu kenti 36 bin 653 tonla Giresun, 29 bin 560 tonla da Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.