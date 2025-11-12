2025 İlhan Berk Şiir Ödülü'nü Oğulcan Kütük Kazandı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 2025 İlhan Berk Şiir Ödülü'nün kazananı belli oldu. Şair Oğulcan Kütük, "Dimdik Bakma Rehberi" adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

2025 İlhan Berk Şiir Ödülü'nü, Oğulcan Kütük "Dimdik Bakma Rehberi" adlı eseriyle kazandı. Türk şiirinin en köklü ve geniş okur kitlesine sahip ustalarından Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş, araştırmacı yazar Bedriye Aksakal, modern şiirin yenilikçi ve güçlü kalemleri Tuğrul Keskin ve Gonca Özmen'den oluşan seçici kurul, 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda kararı oy birliğiyle aldı.

Seçici kurul, ödül gerekçesinde, Oğulcan Kütük'ün şiirinin gücünü ve yenilikçi yönünü vurguladı. "Toplumsal-siyasal yıkımların ortasında dünyaya sorgulayıcı gözlerle bakan ve onu yeni zamanın diliyle yeniden var eden bir şiirle okurun ufkunu bin yıldır görmediği ruhuna ve çoktan kanıksadığı hayatına çevirmeyi başardığı; ironi ile lirizmi şaşırtıcı biçimde buluşturduğu" ifadeleriyle eserin bugünün dünyası ile okur arasındaki yıkıcı ilişkiyi çağın gergeflerinden geçirerek sunduğu belirtildi.

Ödül töreni heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat hayatına kazandırdığı etkinliğin ödül töreni ise 18 Kasım Salı günü saat 18.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Dutlulu'dan davet

Şiirseverleri, modern Türk şiirinin büyük ustalarından İlhan Berk'in anısını yaşatan törene davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Merhum Ferdi Başkanımızın başlattığı bu önemli etkinliği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikle hem usta şair İlhan Berk'in mirasını yaşatıyor hem de genç şairlere önemli bir destek sunarak edebiyat dünyasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.