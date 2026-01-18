2025'te 110 bin ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te 110 bin ruhsatsız silah ele geçirildi

18.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 2025'te ruhsatsız silahlarla ilgili 119 bin kişiye işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 2025 yılında yürütülen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelik yürütülüyor.

Bu kapsamda, güvenlik birimlerince 2025 yılında 81 ilde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bu silahların 50 bin 219'unu tabanca, 35 bin 724'ünü av tüfeği, 22 bin 669'unu kurusıkı tabanca ve 1492'sini uzun namlulu silahlar oluşturdu.

Aynı dönemde, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında ise 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te 110 bin ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te 110 bin ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.