2025'te 5,4 Milyar Lira Yatırım Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te 5,4 Milyar Lira Yatırım Yapıldı

31.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025'te 5,4 milyar lira yatırım yaparak altyapıyı güçlendirdi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün, 2025'te yatırım, bakım-onarım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 5 milyar 380 milyon 955 bin lira ödenek harcandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.

2025'te çalışmaları süren 5 adet 9 tüp tünelin toplam proje uzunluğunun 46,4 kilometre olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nun demiryolu geçişinde yer alan 32 metre uzunluğundaki çift köprü 2025 yılında tamamlandı. Ayrıca 118 metre uzunluğundaki Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü'nün restorasyonu da bitirildi. Karla mücadele kapsamında 47 bin 200 ton tuz kullanıldı. Yıl boyunca 98.600 ton yama malzemesi kullanılarak bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 147 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 270 personel ve 152 araç görev alırken, 32 bin ton tuz agregası ve 15 bin 200 ton tuz kullanıldı."

Trafik güvenliği kapsamında ise Köprüköy-Hınıs Ayrımı Kavşağı'nda yaya üstgeçidi, Oltu-Göle Yolu Akşar Şehir Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Karaz-Ilıca Kavşağı'nda 2 hemzemin kavşak sinyalizasyonu, 3 bin 450 metrekare düşey işaretleme, 890 bin 500 metrekare yatay işaretleme, 43 bin 240 metre oto korkuluk imalatı yapıldığı kaydedildi.

Aşkale ve Aziziye denetim istasyonlarında ise 690 bin aracın denetlendiği belirtilen açıklamada, "2025'te, Uzundere Şehir Geçişi, Çat Şehir Geçişi, Oltu Organize Sanayi Kavşağı, Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü Restorasyonu, Olur–Ardanuç Heyelan Islahı, Yusufeli–Olur Yolu Heyelan Islahı ve Ayvalı Köy Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Demiryolu Üstgeçit Köprüsü projeleri tamamlanarak hizmete alındı." denildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te 5,4 Milyar Lira Yatırım Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:12:48. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te 5,4 Milyar Lira Yatırım Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.