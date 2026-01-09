2025'te Çay Üretimi Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

2025'te Çay Üretimi Düşüşte

09.01.2026 16:51
2025'te Karadeniz'de 1 milyon 338 bin ton yaş çay üretildi, rekolte %7,68 azaldı.

Karadeniz'de 2025 yılında üreticiden 1 milyon 338 bin ton yaş çay alındığı bildirildi.

Rize Ticaret Borsası verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 338 bin ton yaş çay işlenirken, bu üretimden yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildi. Yaş çayın yüzde 61,46'sı yani 822 bin 717 tonu ÇAYKUR, yüzde 38,54'ü yani 515 bin 945 tonu ise özel sektör tarafından işlendi.

Açıklanan istatistiklere göre, 2025 yılında 822 bin 717 ton yaş çay ÇAYKUR, 515 bin 945 ton yaş çay ise özel sektör tesislerinde işlendi. Son beş yıllık veriler incelendiğinde, Türkiye'de yaş çay işleme miktarının yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde gerçekleştiği görüldü. 2025 yılı rekoltesi ise bir önceki yıla göre yüzde 7,68 oranında düşüş gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, rekolte düşüşündeki nedenlerin arasında makinalı tarımın uygun bir biçimde yapılmadığını dile getirdi. Erdoğan "Bir önceki yıla kıyasla yaşanan sınırlı gerilemede: iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, çay bahçelerinde uygulanan yanlış budama yöntemleri, yanlış gübreleme ve toprak yapısının bozulması gibi sebepler yer almaktadır" dedi.

Son beş yıllık veriler, çay sektörünün hacim açısından istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya dile getiren Erdoğan "Son beş yıllık yaş çay işleme verileri, Türkiye çay sektörünün hacim açısından istikrarlı, ancak katma değer ve verimlilik açısından dönüşüme ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu açıkça göstermektedir. Değişen dünya ile birlikte yeme-içme alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle sektör olarak şimdiden gerekli adımları atmalı; yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki ülkemizde üretilen çaylarda herhangi bir pestisit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Ekonomi, Çay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:57
