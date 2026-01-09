2025'te Gayrimenkul Satışında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te Gayrimenkul Satışında Rekor

09.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de gayrimenkul satışları 2025'te %8,7 artarak 3,3 milyonu geçti, rekor kırıldı.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yıl genelinde gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemlerine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralıkta artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda 273 bin 295, aralıkta ise 458 bin 757 olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların aylık satış rekorunun kırıldığı aralıkta bu alanda yüzde 16,1'e yakın yıllık artış yaşanması dikkati çekti.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 3 milyon 234 bin 200 olarak gerçekleşmişti.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 168,1 milyar lirayı aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem gerçekleştirildi. Bunun 3,3 milyondan fazlasını satış, yaklaşık 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, 178 binini düzeltme, 71,4 binini kamulaştırma, 54 binini ayırma, 45 binini bağış, 31,5 binini birleştirme, 30,6 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 14,8 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon 103 bin liraya yükseldi. Bunun 160,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

Yıllara göre satış rakamları

Ülke genelinde 2020-2025 yılları dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

YıllarSatılan Gayrimenkul Adedi
20253.332.994
20243.065.872
20232.949.437
20223.234.200
20213.020.225
20202.754.550

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Gayrimenkul Satışında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:35:00. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Gayrimenkul Satışında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.