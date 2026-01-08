2025'te İhracat Rekoru: 273 Milyar Dolar - Son Dakika
2025'te İhracat Rekoru: 273 Milyar Dolar

08.01.2026 12:29
Ticaret Bakanı Bolat, 2025'te ihracatın 273 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 2026 hedefi 282 milyar.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı genelinde ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır" dedi.

Bakan Bolat, 2026 yılı 1'inci çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, "2-16 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanan 'Dış Ticaret Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 2026 yılı 1'inci çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2 oldu. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Polonya 2'nci sırada, Macaristan ise 3'üncü sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Bolat, 2025 yılı aralık ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş, 2025 yılı genelinde ise ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için orta vadeli programın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Politika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
