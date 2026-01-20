2025'te Konut Satışları Yüzde 14,3 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

2025'te Konut Satışları Yüzde 14,3 Arttı

20.01.2026 10:31
TÜİK'e göre, 2025'te konut satışları 1,68 milyon adede ulaştı, ipotekli satışlar yüzde 49,3 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a yükseldi. İpotekli satışlarda yıllık artış yüzde 49,3'e ulaştı.

TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin "Konut Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

2025 yılında konut satış sayısının en fazla olduğu iller 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olarak sıralandı. En az konut satışı ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde 2025 yılı Aralık ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777'ye yükseldi.

İpotekli konut satışları Aralık'ta yüzde 25,2 arttı

Aralık ayında ipotekli konut satışları yüzde 25,2 artışla 29 bin 149 olarak kaydedildi. 2025 yılı genelinde ise ipotekli konut satışları yüzde 49,3 artarak 236 bin 668'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 11,4, 2025 genelinde ise yüzde 14 şeklinde gerçekleşti. Aralık ayında 7 bin 666, 2025 yılında ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı ilk el olarak yapıldı.

Diğer satış türlerinde Aralık ayında 225 bin 628 konut el değiştirirken, bu sayı 2025 yılı genelinde yüzde 10,1 artışla 1 milyon 452 bin 242 oldu.

İlk el konut satış sayısı 96 bin 690 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artarak 96 bin 690 oldu. İlk el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 540 bin 786'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı Aralık ayında yüzde 38, 2025 yılında yüzde 32 oldu.

İkinci el konut satışlarında 158 bin 87 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 158 bin 87'ye çıktı. İkinci el konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,6 oranında artarak 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2025 yılında 21 bin 534 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin şeklinde sıralandı.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 2 bin 541 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1 olarak gerçekleşti.

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına konut satışı gerçekleştirildi.

