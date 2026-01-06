2025'te Otomobil Satışlarında Rekor Artış - Son Dakika
Ekonomi

2025'te Otomobil Satışlarında Rekor Artış

06.01.2026 22:16
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025'te %10,49 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025'te önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-aralık 2025 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,97 artarak 283 bin 904 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 12,55, otomobil pazarı yüzde 8,54, hafif ticari araç pazarı da yüzde 27,83 büyüdü.

Aralıkta otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,55 artarak 191 bin 620 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,54 artarak 146 bin 319 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 büyüyerek 45 bin 301'e yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 58, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,8 yükseldi.

En çok SUV otomobiller tercih edildi

Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 82,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 599 bin 790 ile yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 61,9 pay ve 671 bin 819 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 satışla sedan, yüzde 14,4 pay ve 156 bin 78 adetle hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 509 bin 217 ile yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 ile yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 ile yüzde 17,7 pay, dizel otomobil satışları 80 bin 346 ile yüzde 7,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 ile yüzde 0,7 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,2 artarak yüzde 13,9, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 113,5 büyüyerek yüzde 3,8 paya sahip oldu.

1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14 azalarak yüzde 34,1 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 20,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15 artarak yüzde 0,2 pay aldı

Otomatik şanzımanlı otomobiller 1 milyon 30 bin 458 ile yüzde 95 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 54 bin 38 ile yüzde 5 paya ulaştı.

Van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 adetle ikinci sırada yer aldı.

"1,5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride görececeğiz"

Otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, heyecanlı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 1,5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceklerini bildirdi.

Bozkurt, otomotiv sanayisi 2025'te 42 milyar dolarlık ihracat yaptığını anımsatarak, bunun çok önemli bir rakam olduğunu kaydetti.

2026'da da 2025'e benzer bir pazar büyüklüğü beklediklerinin altını çizen Bozkurt, bu yılın yeni üretim yatırımlarının yapıldığı, ihracatın arttığı ve istihdamın büyüdüğü bir yıl olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

