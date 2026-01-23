2025'teki Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
2025'teki Yılın Kareleri Oylaması

2025\'teki Yılın Kareleri Oylaması
23.01.2026 12:39
Çetin Başaranhıncal, 2025 Yılın Kareleri oylamasında AA'nın fotoğraflarını değerlendirdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başaranhıncal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" karelerini seçen Başaranhıncal, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesine oy veren Başaranhıncal, "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Başaranhıncal, seçkide yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2025'teki Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

