2025 Yaş Çay Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025 Yaş Çay Rekoltesi Açıklandı

2025 Yaş Çay Rekoltesi Açıklandı
09.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Ticaret Borsası, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 338 bin ton olduğunu bildirdi.

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin 2025 yılında 1 milyon 338 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, RTB istatistiklerine göre bu yıl üretilen 1 milyon 338 bin ton yaş çayın yüzde 61,46'sının ÇAYKUR, yüzde 38,54'ünün özel sektör tarafından işlendiğini ifade etti.

2025 yılı yaş çay rekoltesinden yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'de son 5 yıllık dönemde yaş çay işleme miktarı yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılında rekolte 1 milyon 338 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 7,68 oranında gerileme göstermiştir. Yaşanan sınırlı gerilemede iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, yanlış budama ve yanlış gübreleme gibi sebepler yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yıllık yaş çay işleme verilerine göre Türk çay sektörünün hacim açısından istikrarlı, katma değer ve verimlilik açısından dönüşüme ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sektörde başarı, daha kaliteli ve daha rekabetçi çay üretme kapasitesine bağlı olacaktır. Çayımızı gelecek 100 yıllara taşımak istiyorsak, topraktan başlayarak son tüketime kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir yöntemler geliştirmek zorundayız. Bugün iç piyasadaki tüketim üretimimizi karşılamakta ancak araştırmalar, genç nüfusun çay tüketim alışkanlıklarının azaldığını göstermektedir. Değişen dünyayla birlikte yeme içme alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle sektör olarak şimdiden gerekli adımları atmalı, yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmeliyiz."

Erdoğan, Türkiye'de üretilen çaylarda pestisit bulunmadığını, bu avantaj kalite ve inovasyonla birleştiğinde Türk çayının dünya çay pazarında çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Mehmet Erdoğan, Ekonomi, Çaykur, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yaş Çay Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:17:27. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yaş Çay Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.