Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS) 2. dönem sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Aralık'ta yapılan 2025-YDUS 2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025-YDUS 2. Dönem Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
