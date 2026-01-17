2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı
17.01.2026 17:31
Adıyaman Emniyet Müdürü Nazman, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğrafları oyladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nazman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Nazman, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçti.

Emniyet Müdürü Nazman, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli Kanatlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Nazman, fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

