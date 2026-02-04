2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı
04.02.2026 12:45
Cemil Boz, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Boz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini seçen Boz, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana seçim yaptı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafından yana oy kullanan Boz, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" karesini oylayan Boz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafından yana kullandı.

Boz, her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını belirterek, "Gönlümüze dokunacak kareleri seçmeye gayret ettim." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Gençlik, Sakarya, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

