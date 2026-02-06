2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

06.02.2026 10:16
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Ekercin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları değerlendirdi.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Ekercin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Ekercin, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'ın "Yasaya karşı" fotoğrafına oy veren Ekercin, "Günlük Hayat"ta Fareed Kotb'nin "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Ekercin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M. Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durum kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Ekercin, fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu söyledi.

Fotoğraf karelerinin birçok şeyi anlattığını belirten Ekercin, "Gazze kategorisinde belki buradan görünen dram ve açlık ama bunun arkasında koskocaman bir zorluk yaşanıyor ve o zorluk yaşanmaya devam ediyor. Biz ise olduğumuz yerde hiçbir zaman rahat olamayacağız. Yaşananları o şekilde bize aktarmaları anlamında kareler çok önemli, bize çok şey katıyor. Bizim için en kolayı seçmek ama fotoğrafları seçerken o anları yaşatıyorlar." dedi.

Kuraklıkla ilgili çekilen karelerin de çok şey anlattığını anlatan Ekercin, artan nüfusla birlikte yer altı ve yer üstü sularının artık yetmediğini ve israfın önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ekercin, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Antalya Bilim Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

