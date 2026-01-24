2025 Yılına Yabancı Para Kurları Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

2025 Yılına Yabancı Para Kurları Belirlendi

24.01.2026 10:27
Borsada rayici olmayan yabancı paralar için 2025 yılı değerleme kurları belirlendi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2025 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2025 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alması gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları42,8623
1 Azerbaycan Yeni Manatı25,0718
1 BAE Dirhemi11,6054
1 Brezilya Reali7,7012
1 Çin Yuanı6,0977
1 Gürcistan Larisi15,9305
1 Hindistan Rupisi0,47784
1 Irak Dinarı0,03275
1 İngiliz Sterlini57,8159
100 Japon Yeni27,4189
1 Katar Riyali11,6928
1 Kuveyt Dinarı138,441
1 Rus Rublesi0,54456
1 Suudi Arabistan Riyali11,4286
1 Ürdün Dinarı60,5091
1 Euro50,4532

EFEKTİFLERKUR (TL)

1 ABD Doları42,8323
1 Avustralya Doları28,5479
1 Danimarka Kronu6,7403
1 Euro50,4179
1 İngiliz Sterlini57,7755
1 İsveç Kronu4,6454
1 İsviçre Frangı54,1328
100 Japon Yeni27,3175
1 Kanada Doları31,1565
1 Kuveyt Dinarı136,3644
1 Norveç Kronu4,2560
1 Suudi Arabistan Riyali11,3429

Kaynak: AA

