2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

19.01.2026 23:09
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. 2024 yılında olduğu gibi geçtiğimiz yılda da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. Kız bebeklere verilen isimlerde 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen ''Defne'' ismi yerini 2025'te Alya'ya bıraktı. Kız bebeklerde Alya'yı, ''Defne'' ve ''Gökçe'', erkek bebeklerde ise Alparslan'ı, ''Göktuğ'' ve ''Metehan'' isimleri takip etti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi.

ERKEKLERDE BİRİNCİ SIRA DEĞİŞMEDİ

2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Erkek bebeklerde Alparslan isminin ardından 6 bin 109 bebeğe Göktuğ ve 5 bin 492 bebeğe ise Metehan isimi verildi.

Bu isimleri sırasıyla 4 bin 708 ile Yusuf, 4 bin 154 ile Kerem, 3 bin 877 ile Miran ve 3 bin 792 ile Ömer Asaf izledi. Bunların dışında, Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri oldu.

KIZ BEBEKLERDE İSE ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Kız bebeklere verilen isimlerde 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen "Defne" ismi yerini 2025'te Alya'ya bıraktı. Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu. Elisa, İnci, Duru ve Elif de kız bebekler için çok tercih edilen diğer isimler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

