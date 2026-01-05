Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam - Son Dakika
Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam
05.01.2026 10:36
Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli maaşları yüzde 18,60 zam aldı. Bu artışla bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ile ilgili resmi rakamları açıklayacak.

TÜİK'in ocak ayı enflasyonu sonrası belli olan memur maaşı zam oranının ardından bedelli askerlik 2026 yılının ilk 6 aylık ücreti netleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.

RESMİ DUYURUYU MSB YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam - Son Dakika

