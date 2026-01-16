2026'da Yoksulluk Sınırı 98 Bin Lira - Son Dakika
2026'da Yoksulluk Sınırı 98 Bin Lira

16.01.2026 13:29
BES, 2026'da dört kişilik ailenin açlık sınırının 40 bin lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Ocak 2026 için 40 bin 294 liraya, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyetinin 65 bin 38 liraya ulaştığını hesapladı. Sendika, yoksulluk sınırını ise 98 bin 864 lira olarak bildirdi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, Ocak ayı 2026 yılına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2026 için 40 bin 294 lira, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti 65 bin 038 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olmuştur. Bu sonuçlara göre; 2026 yılında da 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 40 bin 294 lira olan açlık sınırının yüzde 43,52 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 343 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
