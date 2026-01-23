2026 Doğu Anadolu Muay Thai Şampiyonası Başladı - Son Dakika
2026 Doğu Anadolu Muay Thai Şampiyonası Başladı

2026 Doğu Anadolu Muay Thai Şampiyonası Başladı
23.01.2026 19:59
Şampiyona, 134 sporcu ve zorlu kış şartlarında Ağrı'da düzenleniyor. Ödüller 25 Ocak'ta verilecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Yılı Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, 22-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda başladı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kış şartlarına rağmen şampiyonaya Doğu Anadolu Bölgesi'nden 134 sporcu katılım sağladı. Organizasyonda sporcular, farklı yaş ve kilolarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalar, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile Doğu Anadolu Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani koordinesinde, federasyon talimatları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, bölge şampiyonalarının sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu şampiyona, genç sporcularımızın kendilerini göstermesi adına önemli bir fırsattır" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani ise müsabakaların adil ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, "Hakemlerimizle birlikte şeffaf ve güvenilir bir müsabaka ortamı sağlıyoruz. Tüm sporcularımıza centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaklaşık 250 misafiri Ağrı'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından ülkemiz genelinde düzenlenen bölge şampiyonalarının, Doğu Anadolu ayağına ev sahipliği yapıyor olmak bizler için son derece kıymetlidir. 22-25 Ocak 2026 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, 14 ilimizden yaklaşık 170 sporcumuzu ve hakemlerimiz ve antrenörlerimizle birlikte toplamda yaklaşık 250 misafirimizi ağırlıyoruz.

Muaythai; disiplin, azim, saygı ve centilmenliği esas alan bir spor dalıdır. Bugün burada mücadele edecek olan tüm sporcularımızın yalnızca sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda fair-play anlayışlarıyla da örnek olacaklarına yürekten inanıyorum. Kazananın dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücü olmasını temenni ediyorum. Alt gençler, üst gençler, U-23 ve elitler kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakaların, sporcularımızın gelişimine ve Türk sporunun geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, özgüven kazandıran ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine vesile olan çok kıymetli çalışmalardır."

Ağrı Muay Thai İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ağrı olarak bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, 22 - 25 Ocak 2026 tarihinde yapılacak final müsabakaları ve dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Muay Thai, Etkinlik, Ağrı, Spor

