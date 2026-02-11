2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 Branşta Madalyalar Dağıtıldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 4. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada madalya mücadeleleri yapıldı.

Alp disiplini kadınlar takım kombinede Avusturya, 2 dakika 21.66 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Müsabakada Almanya gümüş, ABD bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Johan-Olav Botn, biatlon erkekler 20 kilometre bireyselde 51.31.5'lik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Fransız Eric Perrot gümüş, Norveçli Sturla Holm Laegreid bronz madalya elde etti.

Kayaklı koşu erkekler sprint klasikte Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 3.39.74'lük süresiyle altın madalyaya uzandı. Klaebo, kariyerinin 7. olimpiyat altınını kazandı. Bu disiplinde ABD'li Ben Ogden gümüş, Norveçli Oskar Opstad Vike bronz madalya aldı. Kayaklı koşu kadınlar sprint klasikte ise İsveçliler podyumun sahibi oldu. Linn Svahn altın, Jonna Sundling gümüş, Maja Dahlqvist bronz madalyayı boynuna taktı.

Curling karışık çiftler finalinde ABD'yi 6-5 yenen İsveç, altın madalya aldı. ABD'nin gümüş madalya elde ettiği kategoride bronz madalya ise İtalya'ya gitti.

Serbest stil kayak erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya, 86,28 puanla Norveçli Birk Ruud'un oldu. Bu kategoride ABD'li Alex Hall gümüş, Yeni Zelandalı Luca Harrington bronz madalya kazandı.

Alman Julia Taubitz'in 3.30.625'lik derecesiyle altın madalya aldığı kızak tek kadınlar kategorisinde Letonyalı Elina Bota gümüş ve ABD'li Ashley Farquharson bronz madalya elde ederek podyumu tamamladı.

Kısa kulvar sürat pateni karışık takım kategorisinde İtalya, 2.39.019'luk zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Bu dalda Kanada gümüş, Belçika bronz madalya aldı.

Günün son madalyaları ise kayakla atlama karışık takım kategorisinde verildi. Bu disiplinde Slovenya 1069,2 puanla altın madalya kazanırken Norveç gümüş, Japonya ise bronz madalyayla günü bitirdi.

Oyunların 4. gününde ayrıca artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.